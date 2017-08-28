| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ни денег, ни окон: мошенники обманули пенсионеров в селе под Екатеринбургом

28 августа 2017, 06:05Добавить новость
деньги,Екатеринбург,здоровье,мошенничество,пенсионеры,Свердловская область,обман,окна,село
В конце июня мошенники под видом предоплаты за установку пластиковых окон похитили у пенсионеров из села Сухановка 22 тысячи рублей.

Пожилая пара из села Сухановка решили установить три пластиковых окна. В качестве исполнителя выбрали екатеринбургскую фирму, объявление о которой увидели в газете.

26 июня к пенсионерам приехали менеджер и замерщики, стоимость работ оценили в 44 000 рублей. Составили договор, взяли предоплату  в размере 22 тысяч и исчезли. За прошедший месяц никаких работ по замене окон не выполнено, на звонки и просьбы исполнить условия договора представители компании отвечают невнятными обещаниями.

Как передаёт Rupolit.net, от постоянного стресса и переживаний из-за потери большой суммы у мужчины произошёл инсульт, женщина из-за высокого давления пьёт успокоительные. Как стало известно журналистам, в полицию никаких заявлений от пенсионеров не поступало.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Мошенница ограбила пенсионера из Каменска-Уральского на 110 тысяч рублей
13 июля, 18:05
0 1
На 109 тысяч рублей обманула Пенсионный фонд жительница Кировграда путём получения пенсии вместо умершей матери
13 августа, 10:35
2 0
Фельдшер из Первоуральска задержана по подозрению в мошенничестве
22 июля, 12:50
3 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 64
Подписаться на новости