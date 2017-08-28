Ни денег, ни окон: мошенники обманули пенсионеров в селе под Екатеринбургом

Пожилая пара из села Сухановка решили установить три пластиковых окна. В качестве исполнителя выбрали екатеринбургскую фирму, объявление о которой увидели в газете.



26 июня к пенсионерам приехали менеджер и замерщики, стоимость работ оценили в 44 000 рублей. Составили договор, взяли предоплату в размере 22 тысяч и исчезли. За прошедший месяц никаких работ по замене окон не выполнено, на звонки и просьбы исполнить условия договора представители компании отвечают невнятными обещаниями.



Как передаёт Rupolit.net, от постоянного стресса и переживаний из-за потери большой суммы у мужчины произошёл инсульт, женщина из-за высокого давления пьёт успокоительные. Как стало известно журналистам, в полицию никаких заявлений от пенсионеров не поступало.