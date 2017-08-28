28-летний наркоман был задержан в поезде Екатеринбург – Нижний Тагил

На одной из железнодорожных станций Екатеринбурга 25 августа полицейские задержали наркомана. 28-летний мужчина направлялся в Нижний Тагил на поезде.





Транспортные полицейские заметили мужчину, поведение которого было неадекватным. Он был в состоянии опьянения, не понимал где находится и не реагировал на окружающих. При обыске у молодого человека обнаружили сверток с порошком розового цвета. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком общим весом 0,9 грамма.





Задержанный мужчина оказался жителем Новоуральска. Его доставили в отдел полиции, где было возбуждено уголовное дело по статье 228. Нарушителю грозит тюремное заключение на срок до трех лет за хранение и оборот наркотических веществ, пишет Е1.