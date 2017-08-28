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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль ЧОП «Система безопасности» пересек сплошную линию и на красный свет промчался по встречной полосе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

28 августа 2017, 13:15Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,Система безопасности,ГИБДД,ПДД,Красногвардейская,пешеходный переход,красный свет,ЧОП,охранники
Автомобиль частного охранного предприятия «Система безопасности» нарушил сразу несколько правил дорожного движения утром 23 августа на пешеходном переходе у педагогического института на ул. Красногвардейская в Нижнем Тагиле.

Как можно видеть на кадрах видеорегистратора, автомобиль ЧОП «Система безопасности» после пересечения сплошной линии по встречной полосе пересекает пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Нарушения прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила:

 

Наиболее тяжкий состав из совершённых правонарушений это выезд на встречную полосу, предусматривающий санкцию вплоть до лишения специального права управления транспортным средством.

 

Видео: 23 августа, 2017 г. 

 

Руководители ЧОП пообещали провести внутреннее расследование инцидента.

 

Будем разбираться в ситуации. Когда причастные к инциденту выйдут на смену, с них будут взяты объяснения, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор ЧОП «Система безопасности» Евгений Дьякнонов.


Напомним, прошлогоднее расследование TagilCity.ru показало, что охранный бизнес в Нижнем Тагиле поделен между несколькими игроками.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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