Автомобиль ЧОП «Система безопасности» пересек сплошную линию и на красный свет промчался по встречной полосе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Как можно видеть на кадрах видеорегистратора, автомобиль ЧОП «Система безопасности» после пересечения сплошной линии по встречной полосе пересекает пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.



Нарушения прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила:

Наиболее тяжкий состав из совершённых правонарушений это выезд на встречную полосу, предусматривающий санкцию вплоть до лишения специального права управления транспортным средством.

Видео: 23 августа, 2017 г.

Руководители ЧОП пообещали провести внутреннее расследование инцидента.

Будем разбираться в ситуации. Когда причастные к инциденту выйдут на смену, с них будут взяты объяснения, -- рассказал журналистам TagilCity.ru директор ЧОП «Система безопасности» Евгений Дьякнонов.



Напомним, прошлогоднее расследование TagilCity.ru показало, что охранный бизнес в Нижнем Тагиле поделен между несколькими игроками.