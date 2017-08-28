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Новости Нижнего Тагила

Директор департамента рекламы МУГИСО Свердловской области останется под домашним арестом еще на 2 месяца

28 августа 2017, 15:35Добавить новость
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Свердловский областной суд принял решение о продлении домашнего ареста для Игоря Разунина, директора департамента МУГИСО Свердловской области. Он обвиняется в получении и даче взятки.

Напомним, что Разунин был арестован в декабре 2016 года. После чего было принято решение отправить обвиняемого под домашний арест.

 

25 августа Свердловским областным судом принято решение о продлении домашнего ареста на 2 месяца – до 21 октября 2017 года, сообщает «Правда-УРФО».

 

Как полагает следствие, обвиняемый требовал от директора компании «Строймонтажсервис» взятку в размере 19 тысяч рублей за получение контрактов на демонтаж рекламных щитов. Однако, как сообщили собеседники редакции сайта, деньги переданы не были. Что же до предоставления контрактов, то к полномочиям Разунина они не относились. Сам обвиняемый свою вину отрицает.

 

 
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