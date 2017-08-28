Испорченная молочная продукция продается в магазине «Купеческий» в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Молочная продукция со сроком годности до 28 августа стояла на стеллажах в магазине «Купеческий» на ГГМ в Нижнем Тагиле в эту же дату. Покупатели в первую очередь обращали внимание на раздувшиеся баночки и упаковку.

Прилавок с молочной продукцией заинтересовал журналиста TagilCity.ru, который присутствовал в магазине в этот вечер. Стоявший возле отдела молодой человек держал в руках упаковку с творожком.

Заехал сейчас купить ребенку на утро булочки и какой-нибудь йогурт. «Купеческий» не очень магазин, но он круглосуточный, было по пути. В отделе молочной продукции обратил внимание на банки с творожками. Их прямо распирает изнутри, крышка вздутая. Сколько же им, думаю, лет? Взял в руки дату посмотреть, кажется, банка рванет прямо в руке сейчас. Дата – до 28 августа, -- рассказал житель ГГМ.

Раздувшиеся пластиковые баночки с творожком действительно стояли друг на друге как куклы-неваляшки. И крышка и дно тары были вздутыми и указывали на то, что продукт испорчен.

Рядом была выставлена полупрозрачная баночка, наполненная оранжевой массой, крышка также была вздутая. Судя по надписи на крышке, данный продукт можно употреблять до 28 августа.

Стоящий рядом покупатель разглядывал надутую упаковку с творожным сырком производства гор. Кушва. Упаковка была без маркировки даты. Примечательно, что рядом лежали и маркированные сырки, дата изготовления на этикетке была 24 августа, срок хранения продукта 5 дней.





У меня создалось впечатление, что дата просто стерта. Авось, кто и схватит. В этот магазин захожу крайне редко, много раз просрок и тухлятина попадались, только по необходимости, потому что он круглосуточный. Вот тоже раздутая упаковка с сырком. Довелось еще арбуз здесь купить на прошлой неделе, такой гадости никогда в жизни не пробовал. Он был горький, а через 10 минут на разрезанной части появилась пена, -- поделился впечатлением тагильчанин Александр.

В позднее время в магазине было немноголюдно. Продавцы отказались комментировать состояние молочной продукции. Кассир ответила, что, скорее всего, причина в неправильном хранении.