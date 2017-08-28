Мощи покровителя патриотизма - святого Димитрия Солунского доставят в Екатеринбург

Встречать святыню будут в Храме-на Крови в 16:45, пишет Е1.ru, ссылаясь на сообщение от городской епархии. Затем состоится Всенощное бдение.



Димитрий Солунский – олицетворение воинского подвига, патриотизма и защиты родной страны. Святого изображают в образе воина с пернатыми доспехами, а в руках у него – меч и копьё.



Поклониться святым мощам можно будет до 1 октября.