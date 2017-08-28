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Новости Нижнего Тагила

Мощи покровителя патриотизма - святого Димитрия Солунского доставят в Екатеринбург

28 августа 2017, 07:30Добавить новость
Екатеринбург,Россия,Свердловская область,мощи,религия,церковь,Храм-на-крови,христианство
19 сентября в столицу Урала прибудет святыня – мощи Димитрия Солунского. Раку с прахом доставит митрополит Верийский Пантелеимон из Греции.

Встречать святыню будут в Храме-на Крови в 16:45, пишет Е1.ru, ссылаясь на сообщение от городской епархии. Затем состоится Всенощное бдение.

Димитрий Солунский – олицетворение воинского подвига, патриотизма и защиты родной страны. Святого изображают в образе воина с пернатыми доспехами, а в руках у него – меч и копьё.

Поклониться святым мощам можно будет до 1 октября.

 
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