Мощи покровителя патриотизма - святого Димитрия Солунского доставят в Екатеринбург

19 сентября в столицу Урала прибудет святыня – мощи Димитрия Солунского. Раку с прахом доставит митрополит Верийский Пантелеимон из Греции.
Встречать святыню будут в Храме-на Крови в 16:45, пишет Е1.ru, ссылаясь на сообщение от городской епархии. Затем состоится Всенощное бдение.
Димитрий Солунский – олицетворение воинского подвига, патриотизма и защиты родной страны. Святого изображают в образе воина с пернатыми доспехами, а в руках у него – меч и копьё.
Поклониться святым мощам можно будет до 1 октября.