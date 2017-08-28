Новый мост за 2 дня появился в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в поселке Ольховка за два дня появился новый мост. По словам жителей отдаленного микрорайона, этот мост не ремонтировали десятилетиями. Мэр Нижнего Тагила отметил, что сделать мост за 2 дня - это реально, когда есть желание.

Поселок Ольховка в Нижнем Тагиле находится в отдаленной части города. Дорогу, соединяющую улицы в этом микрорайоне, годами размывало рекой. Передвигаться по такому мосту стало опасно.

Мэр города Нижний Тагил Сергей Носов пообещал жителям решить проблему с дорогой за два дня.

Мост за 2 дня - это реально, если есть желание и забота о людях, -- отметил Сергей Носов, обращаясь к тагильчанам.

По словам главы города, о трудностях с передвижением по поселку, которые длились несколько лет, мэру сообщили жители при личной встрече.

Десятилетиями это мост стоял. Никому ничего не надо было. Дорогу размыло рекой. Она стала совсем узкая. По краям с каждым дождем она обваливалась все больше и больше. В итоге на ней стало опасно ездить даже на одной машине. Осенью ее бы снесло точно, -- рассказал журналисту TagilCity.ru очевидец.

Жители 70 домов в понедельник могли бы не попасть из поселка на работу. У всех машины сейчас. И это была важная связующая между улицами. Пешком пришлось бы топать 2 километра, -- поделился житель поселка Андрей.

По словам очевидцев, работы по ремонту моста шли с утра до ночи. Строительство начали в 6 утра 26 августа. А уже 27 августа мост был готов к сдаче заказчику.

Фото: мост в поселке Ольховка, 26-27 августа, 2017 г.

За ходом работы следил советник мэра по развитию дорожно-транспортной сети Игорь Темнов.



