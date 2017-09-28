35 инцидентов при подключении отопления зафиксировано в Нижнем Тагиле

Коммунальщики и энергетики потратили сутки на подключение соцобъектов. Затем они перешли к подаче тепла в дома.
Под ответственностью НТТС функционируют 23 котельные, у Тагилэнерго - 10 теплоисточников и 21 насосная станция, передает пресс-служба мэрии.
Предприятия города поддерживают температуру теплоносителей в норме или стремятся к этому.
В управлении городским хозяйством доложили, что в городе было зафиксировано 35 инцидентов - порывы, утечки, недостаточная температура и некачественная работа УК.
Сергей Носов назвал две главные проблемы в этой сфере. Первая - безнадзорные дома и обеспечение их теплом. Вторая - перекопы. В городе их зафиксировано 61. Представители всех ресурсоснабжающих компаний будут работать над восстановлением благоустройства, в надежде завершить работы до снега.
Сегодня мы должны обратить самое серьезное внимание на качество теплоснабжения в Дзержинском районе, потому что технические параметры должны выдерживаться в течение всего отопительного сезона, - отметил мэр. - Обращаю внимание, что этот вопрос будет находиться на постоянном контроле прокуратуры. Руководители всех предприятий и служб, задействованных в данном процессе, от УВЗ и конкурсного управляющего Горэнерго, до главы района и директоров управляющих компаний, должны обеспечить безаварийную подачу тепла жителям Вагонки до конца отопительного сезона.