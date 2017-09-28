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Новости Нижнего Тагила

Епархия Екатеринбурга не смогла получить в собственность здания трёх колледжей

28 сентября 2017, 08:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,студенты,суд,епархия,колледж,собственность
В столице Урала Арбитражный суд принял решение не передавать здания трех колледжей во владение епархии Екатеринбурга.

Ответчиком на суде являлось Министерство госимущества региона. На сайте суда сообщается:

 

В иске полностью отказать, -- цитирует Политсовет.


Отметим, епархия Екатеринбурга претендовала на здания Свердловского мужского хорового колледжа, а также Екатеринбургских экономико-технологического и монтажного колледжей. В качестве аргумента представители епархии настаивали на том, что до 1917 года строения принадлежали РПЦ.

 
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