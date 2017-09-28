Епархия Екатеринбурга не смогла получить в собственность здания трёх колледжей

В столице Урала Арбитражный суд принял решение не передавать здания трех колледжей во владение епархии Екатеринбурга.
Ответчиком на суде являлось Министерство госимущества региона. На сайте суда сообщается:
В иске полностью отказать, -- цитирует Политсовет.
Отметим, епархия Екатеринбурга претендовала на здания Свердловского мужского хорового колледжа, а также Екатеринбургских экономико-технологического и монтажного колледжей. В качестве аргумента представители епархии настаивали на том, что до 1917 года строения принадлежали РПЦ.