Сирота из Нижнего Тагила была отправлена жить в разваливающийся дом (ФОТО)

Воспитанница детского дома в Нижнем Тагиле обратилась в прокуратуру Пригородного района с сообщением, что ей не предоставили жилье, после выпуска из учреждения.

Девушка стояла в очереди на получение жилья, однако в этом году ее сняли с учета. Причиной стало то, что у нее уже имелась жилплощадь – частный дом. Однако он не пригоден для проживания, его еще в 2012 году признали аварийным.





Ленинский суд отменил решение о снятии сироты с учета и обязал муниципалитет обеспечить ее жильем, пишет v-tagile.ru.







Фото: v-tagile.ru