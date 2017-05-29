Частные детективы и телохранители получат в России официальный статус

Деятельность телохранителей и частных сыщиков в России будет легализована.

В настоящее время в России деятельность частных детективов и телохранителей не защищена законом.





Торгово-промышленная палата РФ, ФАС, Росгвардия и МВД начали разработку документов, которые позволят получить представителям данных профессий официальный статус.





Таким образом, получить работу телохранителя любой желающий уже не сможет. Только человек, проработавший в следственных и оперативных органах не менее трех лет и имеющий специальную подготовку, сможет претендовать на данную должность.





Детективы смогут официально делать запросы документов в органы власти, встречаться с разрешения следователей с подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, сообщает газета «Известия».