| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Частные детективы и телохранители получат в России официальный статус

29 мая 2017, 12:45Добавить новость
безопасность,бизнес,закон,работа,Россия,уголовное дело,детективное агентство,частный детектив,легализация,незаконная деятельность,ФАС,МВД,Торгово-промышленная палата,Росгвардия,документы,запросы

Деятельность телохранителей и частных сыщиков в России будет легализована.

В настоящее время в России деятельность частных детективов и телохранителей не защищена законом.

Торгово-промышленная палата РФ, ФАС, Росгвардия и МВД начали разработку документов, которые позволят получить представителям данных профессий официальный статус.

Таким образом, получить работу телохранителя любой желающий уже не сможет. Только человек, проработавший в следственных и оперативных органах не менее трех лет и имеющий специальную подготовку, сможет претендовать на данную должность.

Детективы смогут официально делать запросы документов в органы власти, встречаться с разрешения следователей с подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, сообщает газета «Известия»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , ,
Правительство России поддержало продажу алкоголя в интернете 18 мая, 12:30 1
Более 1 миллиарда рублей похитила группа хакеров со счетов банков России 8 февраля, 12:40
Саентологов из Екатеринбурга подозревают в незаконном предпринимательстве 1 августа 2016, 08:50 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 118
Подписаться на новости