Конфликт между журналистом и полицейским произошёл в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел конфликт между сотрудницей местного издания 66.ru и правоохранителями.
Дело в том, что журналист Марина Шулёва сообщила в полицию информацию о торговой точке, незаконно продающей алкоголь в ночное время. В итоге сотрудники полиции разбираться пришли к Марине.
На странице Facebook девушка подробно рассказала, что ранним утром к ней в квартиру пришли правоохранители, пишет E1.ru.
Продолжился разговор на подобных интонациях и в оскорбительной манере, рассказала Марина.
Свой ответ сотрудница полиции Юлия, которая беседовала с Мариной, также разместила в социальных сетях:
В полиции Екатеринбурга пообещали разобраться в ситуации и узнать, проверили ли полицейские ларёк-нарушитель или нет.