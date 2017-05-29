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Конфликт между журналистом и полицейским произошёл в Екатеринбурге (ФОТО)

29 мая 2017, 07:30Добавить новость
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В Екатеринбурге произошел конфликт между сотрудницей местного издания 66.ru и правоохранителями.

Дело в том, что журналист Марина Шулёва сообщила в полицию информацию о торговой точке, незаконно продающей алкоголь в ночное время. В итоге сотрудники полиции разбираться пришли к Марине. 

 

На странице Facebook девушка подробно рассказала, что ранним утром к ней в квартиру пришли правоохранители, пишет E1.ru.

 

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Продолжился разговор на подобных интонациях и в оскорбительной манере, рассказала Марина.

Свой ответ сотрудница полиции Юлия, которая беседовала с Мариной, также разместила в социальных сетях:

 

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В полиции Екатеринбурга пообещали разобраться в ситуации и узнать, проверили ли полицейские ларёк-нарушитель или нет.

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