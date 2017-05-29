| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила хочет сделать ярким серый фасад детской библиотеки в центре Старателя (ФОТО)

29 мая 2017, 18:35Добавить новость
дети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,строительство,активисты,общественник,Старатель,библиотека,фасад
Тагильский общественник опросил жителей посёлка Старатель и организовывает «оживление» фасада местной детской библиотеки.

На данный момент фасад здания детской библиотеки имеет тёмно-серый цвет.

 

Я хочу найти единомышленников и организовать конкурс рисунков. С нашей помощью фасад библиотеки в самом центре посёлка станет изюминкой Старателя, -- рассказал редакции TagilCity.ru о своей задумке активист.

 

Он достаточно долгое время искал художника для реализации идеи и недавно поиски увенчались успехом. Молодой человек работает врачом и помогает по мере возможности своему посёлку.

 

Сергей привозил песок для детских площадок, облагораживал клумбы, посыпал некоторые участки дорог щебнем, -- рассказала тагильчанка.

 

Активист обратился с этим вопросом в раздел «Городского контроля» на официальном сайте Нижнего Тагила. Он попросил сделать фасад библиотеки ярким и притягательным для жителей Старателя в преддверии юбилея посёлка.

 

дети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,строительство,активисты,общественник,Старатель,библиотека,фасаддети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,строительство,активисты,общественник,Старатель,библиотека,фасад

 

Здание равномерно окрашено в серый цвет и находится в цветовой гамме с окружающими строениями. Если заявитель настаивает на изменении внешнего облика здания, необходимо направить официальное ходатайство на имя Главы города с приложением проекта росписи фасада. Данный проект должен пройти согласование с жильцами дома и управляющей компанией, -- объяснили специалисты Администрации Нижнего Тагила.

 

На этом продвижение инициативы замкнулось, а серый вход ничем не выдаёт своей принадлежности к детскому досугу.

 

Сейчас необходимо продумать проект и начать его реализацию. Для достижения положительного результата необходимо делать это сообща, -- пояснил активист.

 

дети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,строительство,активисты,общественник,Старатель,библиотека,фасаддети,культура,Нижний Тагил,образование,отдых,строительство,активисты,общественник,Старатель,библиотека,фасад
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Молодёжные активисты начали разработку технического задания для анализа городской среды и творческого потенциала Нижнего Тагила 17 февраля, 19:35
Семейное мероприятие «Ты с нами» прошло в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО) 9 февраля, 12:40
Как обезопасить себя в интернете расскажут в Центральной библиотеке Нижнего Тагила 6 февраля, 10:00

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 29.05.2017 20:33:01 #
Ну пусть делают
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 427
Подписаться на новости