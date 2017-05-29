Житель Нижнего Тагила хочет сделать ярким серый фасад детской библиотеки в центре Старателя (ФОТО)

На данный момент фасад здания детской библиотеки имеет тёмно-серый цвет.

Я хочу найти единомышленников и организовать конкурс рисунков. С нашей помощью фасад библиотеки в самом центре посёлка станет изюминкой Старателя, -- рассказал редакции TagilCity.ru о своей задумке активист.

Он достаточно долгое время искал художника для реализации идеи и недавно поиски увенчались успехом. Молодой человек работает врачом и помогает по мере возможности своему посёлку.

Сергей привозил песок для детских площадок, облагораживал клумбы, посыпал некоторые участки дорог щебнем, -- рассказала тагильчанка.

Активист обратился с этим вопросом в раздел «Городского контроля» на официальном сайте Нижнего Тагила. Он попросил сделать фасад библиотеки ярким и притягательным для жителей Старателя в преддверии юбилея посёлка.

Здание равномерно окрашено в серый цвет и находится в цветовой гамме с окружающими строениями. Если заявитель настаивает на изменении внешнего облика здания, необходимо направить официальное ходатайство на имя Главы города с приложением проекта росписи фасада. Данный проект должен пройти согласование с жильцами дома и управляющей компанией, -- объяснили специалисты Администрации Нижнего Тагила.

На этом продвижение инициативы замкнулось, а серый вход ничем не выдаёт своей принадлежности к детскому досугу.