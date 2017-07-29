28 выпускников Центра профессиональной подготовки при МВД приняли присягу в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 июля состоялся ритуал приведения к присяге выпускников Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Свердловской области.

28 выпускников присягнули на верность стране и государству, поклялись соблюдать Конституцию, уважать и защищать права граждан.



Торжественное мероприятие прошло в присутствии друзей, родственников и приглашенных гостей будущих полицейских. С поздравительным обращением к выпускникам выступили начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Владимир Теряев, координатор совета ветеранов органов внутренних дел Нижнего Тагила полковник милиции в отставке Павел Федотовских, член Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» отец Геннадий.



После вручения руководством Центра профессиональной подготовки благодарственных писем за активное участие в общественной деятельности состоялся торжественный марш, передаёт пресс-группа Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»