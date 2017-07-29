Пожилая тагильчанка с болезнью Альцгеймера разыскивается в Дзержинском районе (ФОТО)

Тагильчанка Попова Нина Максимовна 1938 года рождения страдает болезнью Алцгеймера, у неё проблемы с памятью и ориентацией.



27 июля около 15:00 женщина ушла от остановки «Мечта» в Дзержинском районе. До настоящего времени следов пропавшей не нашли.



Родственники рассказали TagilCity.ru, что они обошли дворы вокруг места пропажи. В частности, близ площади Славы и Орджоникидзе.



На вид пропавшей 80 лет. Женщина была одета в бордовую ветровку, она худого телосложения, с короткими седыми волосами.



Информацию о местонахождении пропавшей сообщать по номерам +79655315100 или +79617628748.

Пропавшая Попова Н.М., фото: соцсети