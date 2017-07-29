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Новости Нижнего Тагила

Пожилая тагильчанка с болезнью Альцгеймера разыскивается в Дзержинском районе (ФОТО)

29 июля 2017, 09:00Добавить новость
Вагонка,здоровье,Нижний Тагил,пенсионеры,помощь,Россия,Свердловская область,розыск,поиск,пропавший
В Нижнем Тагиле родственники третьи сутки разыскивают пожилую женщину, которая пропала в Дзержинском районе.

Тагильчанка Попова Нина Максимовна 1938 года рождения страдает болезнью Алцгеймера, у неё проблемы с памятью и ориентацией. 

27 июля около 15:00 женщина ушла от остановки «Мечта» в Дзержинском районе. До настоящего времени следов пропавшей не нашли.

Родственники рассказали TagilCity.ru, что они обошли дворы вокруг места пропажи. В частности, близ площади Славы и Орджоникидзе. 

На вид пропавшей 80 лет. Женщина была одета в бордовую ветровку, она худого телосложения, с короткими седыми волосами.

Информацию о местонахождении пропавшей сообщать по номерам +79655315100 или +79617628748.

 

Вагонка,здоровье,Нижний Тагил,пенсионеры,помощь,Россия,Свердловская область,розыск,поиск,пропавший
Пропавшая Попова Н.М., фото: соцсети

 

 

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