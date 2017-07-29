Пропавшая пожилая тагильчанка была найдена утром в Дзержинском районе

Как рассказали TagilCity.ru родственники пожилой тагильчанки, их бабушка шла утром в сторону кладбища на Вагонке.





Была без ветровки и в одной туфле. Она пока дома. Вроде бы всё хорошо, -- рассказала тагильчанка Анастасия.



К счастью, эта история закончилась благополучно. Некоторое время назад в Горбуново потерялся пожилой мужчина, у которого также были проблемы со здоровьем. Через некоторое время его нашли мёртвым. Тагильчанам стоит быть внимательнее по отношению к своим нездоровым родным и близким.