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Новости Нижнего Тагила

Пропавшая пожилая тагильчанка была найдена утром в Дзержинском районе

29 июля 2017, 11:00Добавить новость
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С 27 июля в Нижнем Тагиле родственники разыскивали Попову Нину Максимовну, которая потерялась в Дзержинском районе. Женщину нашли утром.

Как рассказали TagilCity.ru родственники пожилой тагильчанки, их бабушка шла утром в сторону кладбища на Вагонке.

Была без ветровки и в одной туфле. Она пока дома. Вроде бы всё хорошо, -- рассказала тагильчанка Анастасия.


К счастью, эта история закончилась благополучно. Некоторое время назад в Горбуново потерялся пожилой мужчина, у которого также были проблемы со здоровьем. Через некоторое время его нашли мёртвым. Тагильчанам стоит быть внимательнее по отношению к своим нездоровым родным и близким.

© TagilCity.ru
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