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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин шантажировал жительницу Ухты обнародованием её интимных фото: возбуждено уголовное дело

29 июля 2017, 10:15Добавить новость
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18-летнего жителя Нижнего Тагила обвиняют в шантаже интимными фотографиями 22-летней жительницы Ухты.

Девушка около года назад отправляла приватные фото своему приятелю по переписке. Однако снимки оказались в руках тагильчанина, и он решил ими воспользоваться.

Он дал понять девушке, что у него есть её интимные фото, и он обязательно их обнародует, если она не заплатит 5000 рублей. Аналогичное требование было выдвинуто её молодому человеку, однако запрошенная сумма составляла 2500 рублей, пишет АН Между строк.

Сотрудники полиции Республики Коми выяснили, что к вымогательству причастны двое граждан - 18-летний тагильчанин и 27-летний москвич. Их обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Тагильчанин был отпущен под подписку о невыезде, а москвич находится в СИЗО Сосногорска в Республике Коми.

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