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Новости Нижнего Тагила

Агрессивный подросток нападает на жителей Асбеста (ВИДЕО)

29 августа 2017, 12:30Добавить новость
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Жители Асбеста рассказали, что по городу ходит неадекватный подросток. Он нападает на людей, требует денег и странно себя ведет. Горожане сообщают, что, вероятно, мальчик находится под действием наркотиков.

Жители Асбеста рассказывают, что недавно мальчика видели пьяным, он не мог даже идти. Пострадавшие от действий малолетнего хулигана обратились в полицию.

Как пишет Руполит, пока правоохранители не приняли никаких мер по обращениям граждан. Жители Асбеста также обратились в опеку. Они считают, что мальчик – токсикоман и наркоман со стажем и ему нужна медпомощь. Подросток учится в пятом классе.


Видео: Народное телевидение Асбеста

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Комментарии (1)
xemafor 29.08.2017 12:41:29 #
быдлоодственничек?
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