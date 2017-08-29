Более 46 млн рублей выделено на образование детей-инвалидов Свердловской области

На создание условий для качественного образования свердловских детей-инвалидов выделено больше 46 миллионов рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Из заявленной суммы распределено больше 22,5 миллионов рублей. Данные средства получили 2 центра детского творчества и 9 детских садов из 11 муниципалитетов Свердловской области. Среди них Нижний Тагил, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Первоуральск, а также Новоуральский, Горноуральский, Красноуфимский, Асбестовский и Верхотурский городские округа.

Как пишет Облгазета, все упомянутые выше муниципалитеты стали участниками госпрограммы «Доступная среда».