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Новости Нижнего Тагила

Двое сотрудников ДПС Нижнего Тагила награждены за помощь при тушении пожара в Черноисточинске

29 августа 2017, 09:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле наградили сотрудников полиции, отличившихся в работе.

В частности, сотрудникам ДПС – сержанту Денису Сазонову и старшему сержанту Андрею Покало –благодарность выразил глава администрации Черноисточинска Геннадий Малков. Дело в том, что сотрудники дорожной полиции, заметив крупный пожар в посёлке, произошедший 17 августа, помогли организовать работу по беспрепятственному пожаротушению трёх жилых домов.

 

Полицейские перекрыли дорогу и помогли организовать беспрепятственный подъезд к очагу пожара расчетов МЧС, где и находились вплоть до окончания тушения пожара. Глава администрации поблагодарил всех сотрудников полиции, которые принимают активное участие в наведении порядка на территории поселка, -- рассказали в пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле.

 

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Кроме того, слова благодарности в адрес правоохранителей за помощь в проведении празднования 295-летия Нижнего Тагила раздались от начальника управления культуры Светланы Юрчишиной.

 

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Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила


Также начальник полиции Ибрагим Абдулкадыров вручил подарок ветерану тагильской милиции Раисе Михайленко – наручные часы. Женщина, будучи в отставке, вносит большой вклад в воспитание молодых сотрудников ОВД. Сейчас Раиса Ивановна возглавляет ветеранскую организацию Пригородного района.

 

Более добросовестного, ответственного и компетентного человека, как Раиса Ивановна, я, наверное, не встречал. Она вместе с нами продолжает воспитывать молодежь и работать с нашими ветеранами. Спасибо и низкий вам поклон, -- сказал полковник Ибрагим Абдулкадыров.

 
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