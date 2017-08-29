Двое сотрудников ДПС Нижнего Тагила награждены за помощь при тушении пожара в Черноисточинске

В частности, сотрудникам ДПС – сержанту Денису Сазонову и старшему сержанту Андрею Покало –благодарность выразил глава администрации Черноисточинска Геннадий Малков. Дело в том, что сотрудники дорожной полиции, заметив крупный пожар в посёлке, произошедший 17 августа, помогли организовать работу по беспрепятственному пожаротушению трёх жилых домов.

Полицейские перекрыли дорогу и помогли организовать беспрепятственный подъезд к очагу пожара расчетов МЧС, где и находились вплоть до окончания тушения пожара. Глава администрации поблагодарил всех сотрудников полиции, которые принимают активное участие в наведении порядка на территории поселка, -- рассказали в пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле.

Кроме того, слова благодарности в адрес правоохранителей за помощь в проведении празднования 295-летия Нижнего Тагила раздались от начальника управления культуры Светланы Юрчишиной.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила



Также начальник полиции Ибрагим Абдулкадыров вручил подарок ветерану тагильской милиции Раисе Михайленко – наручные часы. Женщина, будучи в отставке, вносит большой вклад в воспитание молодых сотрудников ОВД. Сейчас Раиса Ивановна возглавляет ветеранскую организацию Пригородного района.