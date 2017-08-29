Еще одна ночная продажа алкоголя произошла в магазине в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

После публикации новостей о незаконной торговле и инициирования полицейской проверки, жители Нижнего Тагила стали все чаще делиться информацией о нарушениях закона.

Жители дома давно с ними воюют. По ночам часто возле магазина пришедшие за добавкой устраивают драки. Вызывали полицию неоднократно. А толку нет. Они как пили, так и пьют прямо у магазина. Торгуют круглосуточно, продают даже малолеткам, -- рассказала тагильчанка Ольга.

Торговая точка находится по адресу ул. Энтузиастов, 58. В жилом доме расположен магазин «Туборг», указаны часы работы на вывеске: с 7:00 до 23:00. Однако, после 23:00 торговля спиртными напитками не прекращается.

В ночь с воскресенья 27 на понедельник 28 августа возле магазина было многолюдно. Продажа осуществлялась из окна в железной двери. Люди подходили, нагибались к окну, говорили, какой алкогольный напиток нужен. Получив деньги, мужчина-продавец подавал пакет с бутылками. При этом каждому покупателю он давал напутствие – не раскрывать пакет перед магазином и доставать содержимое подальше от торговой точки.

Редакция TagilCity.ru сделала закупку пива. На видео, снятом журналистом TagilCity.ru, видно, как происходит торговля. Продавцу озвучили название продукции. После передачи в окно денег бутылка выдается в пакете с просьбой не вскрывать на месте. Вывески «кафе» или «бар» на доме нет, чек не выдается. Журналиста удивило, что озвученная цена была завышена. Видимо, чтобы была возможность рассчитаться со штрафами за ночные продажи.

Со слов жителей близлежащих домов информацию о ночной торговле и драках они сообщали полиции.

Ночные драки и мат перепивших ночных гуляк мешают спать. Сколько же можно не спать по ночам и слушать пьяные разборки. Полицию вызывали, дебоширов забирали. Но корень зла – в торговой точке, к которой ночью стекается все местные алкоголики, -- пожаловалась жительница дома.

Информация о незаконной торговле алкоголем по указанному адресу передана в полицию Нижнего Тагила.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила пояснили, как действовать гражданам, если они стали свидетелями незаконной торговли алкоголем.





Полицейскими Нижнего Тагила проводятся периодические рейды по торговым точкам с целью выявления незаконной торговли алкоголем. Жители города могут обращаться с заявлениями в отделы полиции по месту жительства. При получении устного или письменного заявления полиция проводит проверку, -- сообщили в пресс-службе УВД.



Напомним, в начале августа редакция TagilCity.ru стала свидетелем торговли алкогольной продукцией в ночное время. По результатам публикации полиция начала проверку магазинов, продающих алкоголь после 23:00.