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Новости Нижнего Тагила

Лучшие педагоги Свердловской области получили благодарственные письма от губернатора

29 августа 2017, 21:35Добавить новость
образование,Свердловская область,чиновники,школа,совещание,Первоуральск
На августовском совещании работников образования, которое прошло в Первоуральске, лучшие педагоги Свердловской области получили благодарственные письма от губернатора.

29 августа в Первоуральске прошло августовское совещание педагогических работников. Благодарственные письма от имени губернатора Свердловской области вручили лучшим педагогам региона.

В ходе совещания участники обсудили вопросы развития образования в области, передаёт «Областное телевидение». Речь, в том числе, шла и о реализации проекта «Уральской инженерной школы». Задачу по разработке подобной школы поставил губернатор.

Обсудили педагоги и переход на односменный режим обучения в школах области. Из-за появления новых учебных заведений на Урале станет возможным внедрение непрерывного учебного дня.

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