Лучшие педагоги Свердловской области получили благодарственные письма от губернатора

29 августа в Первоуральске прошло августовское совещание педагогических работников. Благодарственные письма от имени губернатора Свердловской области вручили лучшим педагогам региона.



В ходе совещания участники обсудили вопросы развития образования в области, передаёт «Областное телевидение». Речь, в том числе, шла и о реализации проекта «Уральской инженерной школы». Задачу по разработке подобной школы поставил губернатор.



Обсудили педагоги и переход на односменный режим обучения в школах области. Из-за появления новых учебных заведений на Урале станет возможным внедрение непрерывного учебного дня.