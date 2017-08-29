Наркопритон ликвидирован в поселке Старатель под Нижним Тагилом (ФОТО)

В отдел полиции № 16 Нижнего Тагила поступило сообщение о подозрительных людях, которые приходят в одну из квартир по адресу Каспийская, 16 в поселке Старатель. Предположительно компания собирается для употребления наркотиков.





На место незамедлительно был отправлен наряд оперативников. По указанному адресу задержали троих молодых людей, один из них представился хозяином квартиры. Задержанные находились в состоянии опьянения, по предварительным данным – наркотического. Во время обыска полицейские обнаружили в квартире пакет с содержимым желто-зеленого цвета. Проверка показала, что вещество является наркотическим.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»





25-летний хозяин квартиры признался в том, что наркотики приобрел через интернет. Его гости рассказали, что приходят по этому адресу регулярно для употребления наркотиков. В отношении хозяина квартиры возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Хранение наркотических веществ» и «Организация притонов для употребления наркотиков». Он находится под подпиской о невыезде, проводится розыск лиц, причастных к сбыту вещества, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».