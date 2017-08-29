Житель Каменска-Уральского организовал наркопритон в собственном гараже

В наркопритон превратил собственный гараж житель Каменска-Уральского. В помещении вместо транспортного средства сотрудники полиции обнаружили людей, употреблявших наркотики.
28 августа полиция Каменска-Уральского прикрыла наркопритон, который местный житель организовал в своём гараже. Туда регулярно приходили наркозависимые для употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 232 УК РФ, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей составляет до 4 лет заключения.