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Новости Нижнего Тагила

Житель Каменска-Уральского организовал наркопритон в собственном гараже

29 августа 2017, 06:05Добавить новость
город,наркотики,полиция,Свердловская область,уголовное дело,наркопритон,Каменск-Уральский,гараж
В наркопритон превратил собственный гараж житель Каменска-Уральского. В помещении вместо транспортного средства сотрудники полиции обнаружили людей, употреблявших наркотики.

28 августа полиция Каменска-Уральского прикрыла наркопритон, который местный житель организовал в своём гараже. Туда регулярно приходили наркозависимые для употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 232 УК РФ, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей составляет до 4 лет заключения.

 

 

 
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