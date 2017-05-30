14 жалоб на ущемление прав сексуальных меньшинств было подано в России в 2017 году

Представители сексуальных меньшинств – ЛГБТ-сообщества – подали в 2017 году 14 жалоб. В 2016 – только четыре.

Почти в четыре раза, по сравнению с 2016 годом, выросло количество обращений представителей ЛГБТ-сообществ с жалобами на ущемление их прав в обществе, об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.





Она также заверила, что в случае возникновения угрозы жизни представителям сексуальных меньшинств для решения проблемы будут привлекаться сотрудники правоохранительных органов.





Москалькова поделилась информацией о том, что в 2016 году с жалобами обратились только четыре представителя ЛГБТ-сообщества, с начала 2017 года уже - 14 человек, сообщает газета «Известия».





Омбудсмен подчеркнула:



