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Новости Нижнего Тагила

14 жалоб на ущемление прав сексуальных меньшинств было подано в России в 2017 году

30 мая 2017, 17:25Добавить новость
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Представители сексуальных меньшинств – ЛГБТ-сообщества – подали в 2017 году 14 жалоб. В 2016 – только четыре.

Почти в четыре раза, по сравнению с 2016 годом, выросло количество обращений представителей ЛГБТ-сообществ с жалобами на ущемление их прав в обществе, об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она также заверила, что в случае возникновения угрозы жизни представителям сексуальных меньшинств для решения проблемы будут привлекаться сотрудники правоохранительных органов.

Москалькова поделилась информацией о том, что в 2016 году с жалобами обратились только четыре представителя ЛГБТ-сообщества, с начала 2017 года уже - 14 человек, сообщает газета «Известия».

Омбудсмен подчеркнула:

Все обращения находятся на контроле, и я готова в случае реальной угрозы жизни по такой жалобе привлекать правоохранительные органы и даже добиваться предоставления охраны.

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