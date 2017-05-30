Отец школьника из Екатеринбурга подозревается в избиении 13-летнего подростка

Дети давно конфликтуют, пишет Ura.ru, ссылаясь на слова дедушки пострадавшего школьника. Мужчина рассказал, что отец другого ученика подкараулил Никиту в переулке и нанес несколько ударов по голове.



Причиной стала жалоба сына на то, что Никита якобы избил его. Хотя, уверен дедушка, школьник просто сумел дать хороший отпор инициатору перепалки.





Информация об избитом ребенке поступила от медиков в полицию. Сообщается, что мужчина 1969 года рождения в ходе конфликта ударил школьника по голове. Конфликт попал на камеры наблюдения с одного из домов. Мужчине грозит ответственность за побои.