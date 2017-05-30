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Новости Нижнего Тагила

Сирота из Нижнего Тагила попросил Евгения Куйвашева оказать ему помощь в получении жилья (ФОТО)

30 мая 2017, 17:35Добавить новость
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На прошлой неделе, 24 мая, Нижний Тагил посетил ВРИО губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. В тот же день в доме полит-просвящения состоялась его встреча с жителями Нижнего Тагила. Во время этого мероприятия ему передал записку курсант военно-патриотического клуба «Гранит», сирота Владимир Шемякин. Он попросил оказать ему помощь в получении жилья:

Мне 21 год. Я заканчиваю медицинский колледж, стою в очереди на квартиру. Мне сказали, что какая-то работа в этом направлении начнётся, только когда я закончу учебу. Хотелось бы сделать это пораньше. Дело в том, что осенью я пойду в армию и тогда вообще ничего не получу. По возвращении мне будет 23 года, все сроки получения квартиры выйдут, -- рассказал он редакции портала TagilCity.ru.

 

Сейчас Владимир живёт в общежитии, в комнате на двоих. При этом прописан он в детском доме. Когда учёба будет закончена, Владимир будет отчислен из общежития и ему придётся возвращаться жить в детский дом.

 

Нижний Тагил,помощь,ВПК,Гранит,записка,жильё,губернатор,куйвашев,квартира,обще
Фото из социальной сети «Вконтакте»

 

Пока сирота не получил ответа на свою записку. Ему сообщили, что все полученные в тот день обращения будут рассмотрены, ответ будет предоставлен позже. Редакция TagilCity.ru направила запрос в Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области с просьбой сообщить о решении в отношении сироты.

 

Нижний Тагил,помощь,ВПК,Гранит,записка,жильё,губернатор,куйвашев,квартира,обще
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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