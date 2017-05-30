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Новости Нижнего Тагила

Снимала порчу деньгами: обманывавшая пенсионеров мошенница задержана в Екатеринбурге

30 мая 2017, 09:45Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,мошенничество,пенсионеры,полиция,Свердловская область,суд

В Екатеринбурге полицейские задержали женщину, которая мошенническим путем отбирала у пенсионеров деньги.

Женщина уже была ранее судима. Она недавно вышла на свободу и в тандеме с подругой начала втираться в доверие к пенсионерам. Потом женщины проникали в квартиру под предлогом снятия порчи или просто попить воды.

Подельницы сообщали жертвам, что на них порча, которую нужно снять деньгами. Доверчивые пенсионерки доставали сбережения. Так, одну пенсионерку женщины обманули на 50 тыс. руб., еще одну – на 71 тыс. руб.

Пострадавшие обратились в полицию и описали злоумышленницу, у которой есть особая примета – бельмо на глазу. Вскоре женщину задержали, после окончания следствия ее ждет суд, пишет «Вечерний Екатеринбург»

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Комментарии (1)
Случайный Прохожий 30.05.2017 10:09:10 #
Какая отвратительная рожа  (С).
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