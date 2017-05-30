Спустя 75 лет бойца РККА захоронили на родине в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на мемориальном комплексе кладбища «Рогожино» прошло захоронение останков бойца Ивана Макарова, которые были обнаружены в Тверской области.

Спустя 75 лет боец смог вернуться на родину. Церемония перезахоронения солдата 16 гвардейской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной Армии Ивана Макарова прошла с воинскими почестями. Он был убит в 1942 году в Режевском районе Тверской области.





Место гибели солдата было определено специальным прибором при проведении поисковых работ по обнаружению останков на местах сражений. 25 марта этого года проведена эксгумация, при нем были обнаружены личные вещи и нагрудный медальон, который и помог установить личность.





Останки Ивана Макарова перевезены в Нижний Тагил по просьбе родственников.