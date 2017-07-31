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Икона Покрова Богородицы будет доставлена в Екатеринбург 31 июля

31 июля 2017, 06:35Добавить новость
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31 июля в Екатеринбург будет доставлена икона Покрова Богородицы. В столицу Свердловской области её привезут участники автопробега ДОСААФ «С востока на запад России».

Икона Покрова Богородицы была передана митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом в начале автопробега.

31 июля перед иконой будет совершён молебен у памятника «Чёрный тюльпан». После автопробег отправится в Челябинскую область. Всего иконе предстоит побывать в 100 городах России, передаёт Областная газета.


Международный автопробег «С востока на запад России» стартовал 4 июля во Владивостоке. За время проведения мероприятия в нём примет участие около 20 автомобилей, 20 мотоциклов и порядка 10-20 велосипедов.

 
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