Икона Покрова Богородицы будет доставлена в Екатеринбург 31 июля

Икона Покрова Богородицы была передана митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом в начале автопробега.



31 июля перед иконой будет совершён молебен у памятника «Чёрный тюльпан». После автопробег отправится в Челябинскую область. Всего иконе предстоит побывать в 100 городах России, передаёт Областная газета.



Международный автопробег «С востока на запад России» стартовал 4 июля во Владивостоке. За время проведения мероприятия в нём примет участие около 20 автомобилей, 20 мотоциклов и порядка 10-20 велосипедов.