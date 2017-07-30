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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин приговорен к исправительным работам за фиктивную регистрацию юрлица

30 июля 2017, 15:55Добавить новость
деньги,мошенничество,Свердловская область,уголовное дело,налоговая,исправительные работы,юрлицо
Житель Свердловской области привлечен к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию себя в качестве юридического лица. Нарушитель отправлен на исправительные работы.

Свердловчанин находился в поиске работы. Он разместил в интернете свое объявление, на которое незамедлительно отреагировал неизвестный с предложением зарегистрировать его в качестве юрлица за определенное вознаграждение. Безработный согласился, предоставив незнакомцу необходимые документы и деньги. При этом заниматься предпринимательской деятельностью он не собирался – ему был важен лишь факт регистрации.

Вечерний-Екатеринбург.рф рассказал, что незаконные действия заподозрили сотрудники налоговой службы, и незамедлительно передали дело в полицию. В отношении безработного гражданина было возбуждено уголовное дело по факту предоставления личных документов для фиктивной регистрации фирмы. В виде наказания незаконное юрлицо направлено на исправительные работы.

После первого случая налоговиками была проведена тщательная проверка, которая выявила более 70 нарушений в Свердловской области. В 2017 году в общей сложности возбуждено уже 31 уголовное дело по факту мошенничества.

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