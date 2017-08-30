16 сим-карт в тюбике крема для рук изъяли сотрудники ИК-12 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Запрещенное содержимое обнаружено при досмотре посылки в ИК-12 в Нижнем Тагиле. Отправительницу ждет административное наказание.
Сотрудники исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила 29 августа при проведении досмотра посылки обнаружили нелегальное содержимое. 16 сим-карт разных операторов связи были ухищренным способом спрятаны в тюбике крема для рук.
Посылка была адресована жительницей сухого Лога на имя осужденного, отбывающего наказание в колонии. Отправительница бандероли будет вызвана в суд, ее ждет административное наказание, сообщает ГУФСИН по Свердловской области.
Фото: ГУФСИН по Свердловской области