Суд обязал власти Ревды отремонтировать 12 проблемных дорог

12 улиц в обоих населённых пунктах находятся в аварийном состоянии. Ямы достигают в глубину 19 см, кромка проезжей части разрушена. Автовладельцы ежедневного рискуют, проезжая по аварийным улицам, пишет ФедералПресс.





Прокуратура направила в городской суд Ревды два заявления с требованием о ремонте указанных участков.



Судья, в свою очередь, удовлетворил заявления в полном объеме. Прокуратура намерена контролировать устранение нарушений.