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Новости Нижнего Тагила

Суд обязал власти Ревды отремонтировать 12 проблемных дорог

30 августа 2017, 09:00Добавить новость
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Власти Ревды по требованию прокуратуры отремонтируют дороги на улицах Дегтярска и Ревды. Решение было вынесено в судебном порядке.

12 улиц в обоих населённых пунктах находятся в аварийном состоянии. Ямы достигают в глубину 19 см, кромка проезжей части разрушена. Автовладельцы ежедневного рискуют, проезжая по аварийным улицам, пишет ФедералПресс.

Прокуратура направила в городской суд Ревды два заявления с требованием о ремонте указанных участков.

Судья, в свою очередь, удовлетворил заявления в полном объеме. Прокуратура намерена контролировать устранение нарушений.

 
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