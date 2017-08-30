Уголовное дело о защите прав дольщиков ЖСК «Авиатор» передано в СКР по Свердловской области

В 2016 году дольщики ЖСК «Авиатор» обратились в полицию с заявлением по факту присвоения денег, вложенных в строительство жилого комплекса «Кольцовский». Предварительно расследование показало, что с 2012 по 2015 год руководство «Авиатора» присвоило более 1 000 000 рублей из средств дольщиков. В результате строительство комплекса было прекращено.



Из-за возникшего общественного резонанса 29 августа 2017 года СКР по Свердловской области возбудил ходатайство о передаче уголовного дела в отношении руководства ЖСК «Авиатор» в органы регионального СК России для дальнейшего расследования.



Как передаёт пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, в случае положительного итога рассмотрения данного ходатайства следователи примут широкий комплекс мер по установлению конкретных лиц, виновных в растрате денежных средств дольщиков.