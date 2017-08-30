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Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело о защите прав дольщиков ЖСК «Авиатор» передано в СКР по Свердловской области

30 августа 2017, 06:05Добавить новость
деньги,Екатеринбург,мошенничество,прокуратура,Свердловская область,строительство,уголовное дело
В результате доследственной проверки возбуждено ходатайство о передаче уголовного дела о защите прав дольщиков ЖСК «Авиатор» в органы СК России по Свердловской области.

В 2016 году дольщики ЖСК «Авиатор» обратились в полицию с заявлением по факту присвоения денег, вложенных в строительство жилого комплекса «Кольцовский». Предварительно расследование показало, что с 2012 по 2015 год руководство «Авиатора» присвоило более 1 000 000 рублей из средств дольщиков. В результате строительство комплекса было прекращено.


Из-за возникшего общественного резонанса 29 августа 2017 года СКР по Свердловской области возбудил ходатайство о передаче уголовного дела в отношении руководства ЖСК «Авиатор» в органы регионального СК России для дальнейшего расследования.

Как передаёт пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, в случае положительного итога рассмотрения данного ходатайства следователи примут широкий комплекс мер по установлению конкретных лиц, виновных в растрате денежных средств дольщиков.

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