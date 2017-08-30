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Новости Нижнего Тагила

Все школы Нижнего Тагила готовы к новому учебному году

30 августа 2017, 19:00Добавить новость
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Образовательные учреждения Нижнего Тагила успешно прошли приемку. Незначительные недочеты будут устранены до 1 сентября.

Тагильские школы готовы принять учеников. Об этом на совещании с Сергеем Носовым заявили начальник управления образования Игорь Юрлов и руководители надзорных органов.

 

На совещании отметили, что все незначительные погрешности в школах будут устранены до 1 сентября, и приемка прошла успешно. Например, возле школы № 21 будет окончен ремонт тротуаров, а для школы № 65 оборудован маршрут школьного автобуса.

 

От коммунальных служб к тагильским школам никаких замечаний нет. Некоторые учреждения с успехом внедрили энергосберегающие технологии. Общая сумма, сэкономленная с учетом новых систем, составила более 20 млн рублей.

 

По итогам совещания мэр города отметил необходимость строительства новых школ. Также он обратил внимание на то, что во всех учебных заведениях должны быть установлены камеры видеонаблюдения для контроля за детьми, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

 
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