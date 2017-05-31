| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Смерть не освобождает от обязательств: родственникам погибшего екатеринбуржца приходят счета за интернет

31 мая 2017, 11:45Добавить новость
Екатеринбург,интернет,счет,оплата,смерть,наследство,договор

Жительница Екатеринбурга рассказала на своей странице в соцсети, что с ее мамы требуют оплатить счета за услуги интернет-связи давно умершего супруга.

Как пишет Ура.ру, провайдер считает, что смерть абонента не является основанием для расторжения договора.

Семья ранее пользовалась интернетом от компании МТС, потом они нашли более удобного для себя провайдера и расторгли договор. Однако через несколько месяцев семья узнала, что по зарегистрированному на погибшего главу семьи договору продолжает начисляться ежемесячная плата.

В компании пояснили, что при вступлении в наследство выгодопреобретатель принимает на себя долги покойного. На днях компания МТС поздравила с днем рождения погибшего главу семьи. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Более 170 кг синтетических наркотиков изъято у задержанных в Свердловской области молодых людей (ФОТО) вчера, 11:40
Мужчина без определенного места жительства из Екатеринбурга обвиняется в убийстве своего знакомого (ФОТО) 12 апреля, 18:00
Почему болонка умерла в аэропорту? Семья из Нижнего Тагила не заплатила 9 000 рублей за билет для собаки и улетела в Гамбург (ФОТО) 16 января, 16:25 4

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 466
Подписаться на новости