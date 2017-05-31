Смерть не освобождает от обязательств: родственникам погибшего екатеринбуржца приходят счета за интернет

Жительница Екатеринбурга рассказала на своей странице в соцсети, что с ее мамы требуют оплатить счета за услуги интернет-связи давно умершего супруга.

Как пишет Ура.ру, провайдер считает, что смерть абонента не является основанием для расторжения договора.





Семья ранее пользовалась интернетом от компании МТС, потом они нашли более удобного для себя провайдера и расторгли договор. Однако через несколько месяцев семья узнала, что по зарегистрированному на погибшего главу семьи договору продолжает начисляться ежемесячная плата.





В компании пояснили, что при вступлении в наследство выгодопреобретатель принимает на себя долги покойного. На днях компания МТС поздравила с днем рождения погибшего главу семьи.