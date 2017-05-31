| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Срыв отопительного сезона в Нижнем Тагиле будет караться административной и общественной ответственностью

31 мая 2017, 15:20Добавить новость
администрация,жкх,нарушение,Нижний Тагил,отопление,отопительный сезон,Управляющие компании,административная ответственность,Носов
За срыв начала отопительного сезона виновные управляющие компании Нижнего Тагила могут лишиться лицензии.

Зачастую в Нижнем Тагиле тепло запускается по готовности управляющих компаний и домов. Это приводит к разному времени запуска. Также после в начале работы случаются аварии, которые частично парализуют отопление при наступлении холодов.

 

Для избежания аварийных ситуаций перед отопительным сезоном проводятся плановые ремонты. Они завершатся к началу сентября.

 

Сергей Носов отметил, что к началу отопительного сезона все приборы должны пройти проверку и оформить её документально. Если такой акт не будет подписан, то управляющие компании понесут административную ответственность в рамках лицензионного контроля.


К 1 сентября теплоузлы и теплотрассы должны быть подготовлены к запуску отопительного сезона в случае раннего наступления холодов.

 

Я хотел бы обратить внимание на подготовку теплоузлов и теплотрасс. Чтобы они зависели от теплоснабжающей организации и не возникало разбирательств о том, кто виноват и что сделал. Для контроля предлагаю в течении июля продумать, подвести итоги и прилюдно «наградить» первых, кто после начала отопительного сезона внепланово остановится. Приз - либо калоша, либо веник - не знаю. Все в равных условиях. Посмотрим, кто качественно и грамотно провёл ремонтные работы, -- предложил Глава города.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
УК Нижней Салды манипулируют муниципалитетом: администрация Нижнего Тагила поможет в проведении экспертизы 28 марта, 08:50
Совещание по разбору несчастного случая на улице Быкова прошло в Нижнем Тагиле 21 марта, 08:40
В Нижнем Тагиле жильцы дома на Ключиках хотят получить бесплатное теплоснабжение 22 сентября 2016, 16:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 485
Подписаться на новости