«Это же дети»: маленькие жители Нижнего Тагила засоряют фонтан шишками с молчаливого одобрения родителей (ФОТО)

Тагильская лагуна и Театральный сквер в Нижнем Тагиле могут превратиться в развалины из-за действий жителей Нижнего Тагила. Часто прогулки сопровождаются играми, которые могут нанести ущерб муниципальному имуществу.

Отдыхавшие тагильчане стали свидетелями детской забавы, которую поощряли стоящие рядом родители. Дети бросали шишки в трубу фонтана, откуда бьет струя воды.

Гуляли с дочерью в районе набережной. Порадовались, сколько всего сделано для горожан, как преобразилась набережная, сколько людей там гуляет. Решили пройти по лестнице мимо фонтана наверх - к Театральной площади. Почти на выходе, слева от ступенек увидели небольшой фонтанчик и решили передохнуть. У фонтанчика были две женщины с двумя маленькими девочками - лет 2-3. Фонтан периодически выбрасывал струйки воды. Детей это, безусловно, веселило. И вдруг, когда фонтан в очередной раз спрятал струи воды, одна из девочек подошла к отверстию, из которого бьет струя и стала заталкивать туда шишки с ближайшего газона. Шишки! В трубу фонтана! -- рассказывает об увиденном на прогулке Ольга, жительница Нижнего Тагила.

Со слов тагильчанки, следом подошла вторая девочка и стала толкать шишки в другое отверстие фонтана. Вода выталкивала шишки из трубы, что безмерно веселило детишек. Ольга вежливо сделала замечание стоявшим рядом маме и, видимо, бабушке детей.





На замечание было сказано: «Да ладно! Вода же вверх бьет и выталкивает шишки, ничего страшного, это же дети!». Когда мы сказали, что подобные игры просто испортят механизм фонтана, ответили, что ничего с ним не будет, -- поделилась тагильчанка.

Адекватной реакции на замечание со стороны родителей не последовало. Ольга решила сфотографировать происходящее для дальнейшего предоставления в соответствующие инстанции. Увидев, что их фотографируют, одна из матерей увела ребенка. Вторая семья осталась у фонтана и игра продолжилась.

А потом мы будем сетовать на то, что фонтаны не работают, плитка отваливается, и вообще вокруг разруха. Ну раз фонтан эти шишки вытолкнет, ну два, а потом засорится и сломается. Неужели трудно включить мозг и подумать, что ребенка проще с малого возраста научить бережно относиться к тому, что его окружает, чем потом кусать локти и удивляться, что выросли «потребители». И как таких недалеких мамашек и бабушек привлечь к порядку? – высказала свою точку зрения тагильчанка.







Основная ответственность лежит на родителях, считает педагог, с которым редакция TagilCity.ru обсудила произошедший инцидент.

Для детей в таком возрасте основная деятельность – это игра. Они еще не могут понимать, что что-то могут испортить или сломать, если это не принадлежит лично им. Нередко любопытство ребенка может взять верх над воспитанием. И главная задача родителей - объяснять, чем такая игра может закончиться. А главное - приучать ценить то, что их окружает. Город – это тоже их дом. И во многом зависит от родителей, как сейчас будет заложено в них бережное отношение к чужой собственности, -- рассказала редакции TagilCity.ru педагог, советник Главы Нижнего Тагила по развитию системы образования Галина Масликова.

Напомним, подобные шалости у детей более старшего возраста заканчивались учетом в отделе ПДН Нижнего Тагила.