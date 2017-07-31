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Новости Нижнего Тагила

Горячая вода отключена на Вые и в центре Нижнего Тагила с 31 июля по 8 августа (ФОТО, ВИДЕО)

31 июля 2017, 15:35Добавить новость
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Отключение горячей воды произведено на некоторых улицах Выи и центра Нижнего Тагила с 31 июля по 9 августа 2017 года.

Отключение связано с проведением НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» работ по ремонту котельного оборудования. Уже завершены работы по 2 котельным. На ЦТП №3 заменён аккумулятор: мощность нового в два раза превышает показатели старой установки.

 

Вновь смонтированный аккумулятор повышает качество теплоносителя и экономит до 25% энергоресурсов, -- объяснил редакции TagilCity.ru начальник цеха тепловых сетей НТ МУП «НТТС» Гуцело Владимир Васильевич.

 

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На котельной №36 заменили атмосферный деаэратор - это устройство очищает воду от газов и нежелательных примесей. Предыдущий агрегат проработал несколько десятков лет и явно нуждался в замене. Три котла, которые обогревают весь микрорайон, практически готовы к работе.

 

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Лучше всё сделать до конца и по уму летом, чем заниматься, как попало и в аварийном режиме зимой, -- пояснил директор НТ МУП «НТТС» Андрей Обельчак.

 

План мероприятий по котельным уже подходит к финальному этапу реализации.

 

Осталось серьёзная остановка по заводу имени Куйбышева, где мы также будем менять часть основного оборудования, что позволит безаварийно работать даже в форс-мажорных ситуациях. Поэтому непрерывность теплоснабжения в отопительный сезон – это не просто наше желание – это жизненная необходимость, -- пояснил Андрей Обельчак.

 

Отключения произведены на следующих улицах Нижнего Тагила:

 

  • ул. Карла Маркса
  • ул Пархоменко
  • ул. Первомайская
  • ул. Ломоносова
  • ул. Космонавтов
  • ул. Красноармейская
  • ул. Липовый тракт
  • ул. Газетная (дома №5 - №75)
  • ул. Высокогорская
  • ул. Черных

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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