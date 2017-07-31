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Новости Нижнего Тагила

Российским родителям предоставили право заранее выбрать опекуна в случае их смерти

31 июля 2017, 14:05Добавить новость
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родители смогут самостоятельно назначить опекуна своим детям в случае их одновременной смерти.

В России появился указ, подписанный Президентом РФ, о назначении опекуна для детей, потерявших обоих родителей.

Согласно новому постановлению, родители заранее смогут определиться с выбором опекуна, назначив его заранее.

Ранее такое право имели только одинокие родители. Теперь оно распространяется и на полные семьи, об этом сообщает RuNews24.

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