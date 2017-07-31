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Новости Нижнего Тагила

Житель посёлка Арти в ходе пьяной ссоры сломал сожительнице ребро и получил за это 1,5 года условно

31 июля 2017, 08:35Добавить новость
алкоголь,здоровье,насилие,полиция,происшествие,Свердловская область,суд,травма,перелом,драка,сожительница
В мае 2017 года в дежурную часть полиции посёлка Арти Свердловской области поступило заявление от врачей местной больницы. К ним обратилась за помощью пострадавшая с переломом ребра. Травму женщина получила после пьяной драки.

Как удалось установить сотрудникам полиции, за 2 дня до обращения в больницу, пострадавшая распивала спиртные напитки в компании сожителя. Во время застолья между сожителями произошёл конфликт и мужчина, схватив табурет, ударил им женщину. Удар пришёлся в грудную клетку. Было сломано ребро.

Материалы уголовного дела о причинении вреда здоровью были направлены в суд. 29 июля 2017 года Артинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев условного лишения свободы, передаёт ГУ МВД России по Свердловской области.

Мягкость приговора суд объяснил тем, что ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответственности и характеризовался положительно, как по месту работы, так и по месту жительства.

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