Житель посёлка Арти в ходе пьяной ссоры сломал сожительнице ребро и получил за это 1,5 года условно

Как удалось установить сотрудникам полиции, за 2 дня до обращения в больницу, пострадавшая распивала спиртные напитки в компании сожителя. Во время застолья между сожителями произошёл конфликт и мужчина, схватив табурет, ударил им женщину. Удар пришёлся в грудную клетку. Было сломано ребро.



Материалы уголовного дела о причинении вреда здоровью были направлены в суд. 29 июля 2017 года Артинский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев условного лишения свободы, передаёт ГУ МВД России по Свердловской области.



Мягкость приговора суд объяснил тем, что ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответственности и характеризовался положительно, как по месту работы, так и по месту жительства.