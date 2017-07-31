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Новости Нижнего Тагила

Жительница Каменска-Уральского заплатила подруге 15 000 рублей компенсации за откушенную мочку уха

31 июля 2017, 08:05Добавить новость
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40-летняя жительница Каменска-Уральского напала на подругу и причинила ей тяжкий вред здоровью. После нападения подруге пришлось пересаживать кожу на место откушенной мочки уха.

16 октября 2016 года в Каменске-Уральском четыре местных жительницы устроили застолье. В процессе распития спиртных напитков между двумя подругами произошёл конфликт, который перешёл в драку. 40-летняя женщина набросилась на подругу и вцепилась зубами в ухо. Пока другие подруги растаскивали дерущихся, женщина успела откусить у жертвы часть мочки уха. До прибытия бригады скорой помощи поврежденную часть уха решили вымочить в рюмке водки.

Врачи не смогли вернуть откушенную мочку на место. Так как после вымачивания в водке у поврежденной части уха «сгорели» нервные окончания, пришлось делать ещё одну операцию по пересадке кожи.

Заявление в полицию пострадавшая написала спустя месяц после произошедшего. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, женщина ждала от подруги извинений и добровольной материальной компенсации. В ходе проведённых следственных мероприятий было установлено, что пострадавшей был причинён тяжкий вред здоровью и тяжёлые моральные страдания. Материалы уголовного дела были направлены в суд, который 29 июля 2017 года признал 40-летнюю жительницу Каменска-Уральского виновной.

По итогам судебного решения, обвиняемая получила 2 года условного лишения свободы и выплатила материальную компенсацию в размере 15 000 рублей.

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