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Новости Нижнего Тагила

380 инвалидов по зрению в Свердловской области не смогли получить тифлоплееры

31 августа 2017, 10:30Добавить новость
деньги,Свердловская область,зрение,нарушение,инвалиды,тифлоплееры,реабилитация

В Свердловской области инвалиды по зрению лишились возможности получить «говорящие книги».

Устройства для перевода печатного текста в речь не получили 380 свердловских инвалидов по зрению. Как стало известно, областной фонд соцстрахования передал производителю лишь 70 заявок.

Из-за этого контракт был расторгнут, и инвалиды вновь вынуждены встать на очередь.

Стоит отметить, что для получения гаджета инвалидам пришлось собрать множество справок, пройти медкомиссию, отстоять в очереди на получение тифлоплеера. Купить устройство самостоятельно многие из людей с нарушениями зрения не могут, так как оно стоит от 20 до 30 тысяч рублей, пишет «Новый день».



Видео: «Новый день»

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