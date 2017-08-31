380 инвалидов по зрению в Свердловской области не смогли получить тифлоплееры

В Свердловской области инвалиды по зрению лишились возможности получить «говорящие книги».

Устройства для перевода печатного текста в речь не получили 380 свердловских инвалидов по зрению. Как стало известно, областной фонд соцстрахования передал производителю лишь 70 заявок.





Из-за этого контракт был расторгнут, и инвалиды вновь вынуждены встать на очередь.





Стоит отметить, что для получения гаджета инвалидам пришлось собрать множество справок, пройти медкомиссию, отстоять в очереди на получение тифлоплеера. Купить устройство самостоятельно многие из людей с нарушениями зрения не могут, так как оно стоит от 20 до 30 тысяч рублей, пишет «Новый день».









Видео: «Новый день»