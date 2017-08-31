Детские лагеря в Свердловской области нарушают технику безопасности и санитарные нормы

Итоги озвучил и.о. начальника отдела по надзору за исполнение законов о несовершеннолетних Николай Сафронов.



Самым важным аспектом является организация безопасности дорожного движения близ учебных заведений. Нарушителем в этой сфере оказался Нижний Тагил, где возле шести образовательных учреждений не были установлены светофоры типа Т.7, а также отсутствовала дорожная разметка.



В минувший период было обнаружено два незаконных палаточных лагеря в Каменском районе и в Кушвинском ГО, оба располагались на берегу водоёмов, сообщает пресс-служба ведомства.



Некоторые лагери был открыты, несмотря на несоблюдение норм (пожарная безопасность, санитарные нормы и др.). К примеру, в Сысерти функционировал лагерь «Космос» с 25 нарушениями пожарной безопасности. Недостатки были устранены по требованию прокуратуры.



Самая распространенная сфера, где фиксировались нарушения - соблюдение санитарных правил и норм при приготовлении пищи для детей. Продукты хранились неправильно, а сотрудники не соблюдали личную гигиену и сроки медобследований. Так, в Кировграде одна из школ не учитывала калорийность блюд и потребность детей в веществах (углеводы, белки, жиры): порции были малы. Кроме того, во время препровождения детей в здании велись покрасочные и ремонтные работы. Директор школы и другие ответственные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.



Всего за период проверок сотрудники прокуратуры внесли 79 представлений, направили в суды 36 исков, а также предостерегли 68 должностных лиц о недопустимости нарушений. Сфера будет держаться во внимании контролирующего органа.