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Новости Нижнего Тагила

7-летняя девочка упала с высоты у медучреждения в Каменске-Уральском (ФОТО)

31 августа 2017, 12:00Добавить новость
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7-летняя девочка в Каменске-Уральском получила травмы после падения с высоты 3 метра.

Девочка играла во дворе за зданием станции переливания крови. У здания есть обрыв к цокольному этажу, не огороженный и не имеющий перил. Именно туда и упал ребенок, заигравшись и потеряв бдительность.

Девочка получила ушиб головы и травму левой ноги, пишет KU66.

Родители обратились в Управляющую компанию. Там им сообщили, что территория станции переливания крови не является придворовой территорией. Помимо этого, средств на создание безопасной детской площадки на счету дома, по словам сотрудников ЖЭУ, нет.


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Фото: KU66

 
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