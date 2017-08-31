7-летняя девочка упала с высоты у медучреждения в Каменске-Уральском (ФОТО)

7-летняя девочка в Каменске-Уральском получила травмы после падения с высоты 3 метра.

Девочка играла во дворе за зданием станции переливания крови. У здания есть обрыв к цокольному этажу, не огороженный и не имеющий перил. Именно туда и упал ребенок, заигравшись и потеряв бдительность.





Девочка получила ушиб головы и травму левой ноги, пишет KU66.





Родители обратились в Управляющую компанию. Там им сообщили, что территория станции переливания крови не является придворовой территорией. Помимо этого, средств на создание безопасной детской площадки на счету дома, по словам сотрудников ЖЭУ, нет.







Фото: KU66