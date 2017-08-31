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Автомобильный Нижний Тагил

Аэропорт Екатеринбурга ищет дизайнера для реконструкции международного терминала

31 августа 2017, 18:00Добавить новость
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«Кольцово» объявил конкурс среди архитекторов и дизайнеров на лучший эскиз для терминала. Победителя ждет приз в 150 000 рублей.

В аэропорту Екатеринбурга запланированы масштабные перемены. После проведения ЧМ-2018 в «Кольцово» будет полностью изменена концепция международного терминала. Точный проект будущих перемен пока не известен: для его разработки разыскивается дизайнер.

 

Аэропорт запускает конкурс, в котором могут поучаствовать архитекторы и дизайнеры со всего мира. Заявки принимаются до 7 сентября. Он пройдет в 2 этапа: на первом определятся 6 лучших участников, на втором будут разработаны эскизы для международного терминала. Победитель конкурса получит приз в 150 000 рублей и создаст окончательный проект.

 

Организаторы приглашают только тех специалистов, которые уже участвовали в обустройстве общественных мест. Предполагается, что терминал полностью изменится, приобретет современный вид, станет удобным и интересным для пассажиров, пишет Комсомольская Правда.

 
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