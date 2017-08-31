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Новости Нижнего Тагила

Пьют и воруют: Алексей Кушнарёв озвучил проблемы с дисциплиной на предприятии ЕВРАЗа

31 августа 2017, 17:10Добавить новость
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Кражи, появление на территории комбината в состоянии опьянения, недобросовестность руководителей на местах - о таких проблемах предприятия рассказал управляющий директор ЕВРАЗ на собрании в качканарском дворце культуры.

Алексей Кушнарёв рапортовал о проблемах с дисциплиной работников комбината ЕВРАЗ во время отчёта за минувшее полугодие. 

 

По графикам кажется, что нарушений не очень много, но когда смотришь отчеты о задержаниях на проходных, о появлениях на территории комбината в нетрезвом виде, о задержанных за кражу материальных ценностей, то картина складывается другая, -- рассказал Алексей Кушнарёв собравшимся.


По словам директора комбината, недавно на предприятии была раскрыта схема кражи средств индивидуальной защиты (СИЗов). Заводчане коробками выносили СИЗы и продавали их за пределами комбината, сообщает «Качканарский Четверг». По мнению управленца, к этой схеме могут быть причастны руководители на местах. Расследовать преступление и определить виновных предстоит полиции.

 

Не мог один кладовщик такую операцию провернуть. Должны быть еще руководители подразделений, которые на это все смотрят, -- отметил Алексей Кушнарёв.


По словам работников из разных подразделений, на комбинате в Нижнем Тагиле регулярно выявляются нарушители как в состоянии алкогольного, так и наркотического опьянения. Для недопущения таких тагильчан к работе, предприятию пришлось установить на каждой проходной алкотестеры:

 

Абсолютно все проходные НТМК оборудованы турникетами и автоматическими алкотестерами, которые сблокированы между собой. Данные о нарушении режима поступают в СБ (службу безопасности - прим. ред.) и руководителям цехов. Обмануть систему не получится. Даже если прибор покажет ниже допустимого порога, все равно «нарушителя» доставят в медчасть для повторного анализа и забора крови. Так недавно задержали работника, в крови которого были наркотические вещества. 


По словам заводчан - нарушения трудовой дисциплины на комбинате ведут к неминуемому и быстрому увольнению.

 

С такими работниками разговор короткий - сразу увольнение. Максимум, что могут сделать, это позволить уволиться по собственному желанию. Но данные о нарушении все равно попадают в базу СБ и трудоустроиться после этого, как показывает опыт, проблематично даже в простой универмаг, -- на условиях анонимности поделился рабочий. 


Полиция Нижнего Тагиле не ведёт отдельной статистики по правонарушениям на градообразующих предприятиях. Будь то появления в состоянии опьянения или хищения имущества. Однако занимается раскрытием преступлений.

 

Между полицией и службой безопасности предприятий ведётся постоянный обмен информацией. По фактам совершаемых на предприятиях противоправных действий проводятся оперативно-розыскные мероприятия, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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