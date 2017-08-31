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Новости Нижнего Тагила

Родители с ночи занимают очередь на запись детей в бассейн в Нижнем Тагиле (ФОТО)

31 августа 2017, 18:20Добавить новость
Нижний Тагил,дворец водного спорта,бассейн,улица Юности,Вагонка,дети,плавание,очередь,запись,родители
Огромные живые очереди и запись в тетрадку всё ещё не ушли в прошлое в Нижнем Тагиле. Занимать очередь на запись детей в учебную ванну бассейна на Вагонке родителям приходится с ночи. На всех желающих мест не хватает.

О проблемах с записью ребёнка в учебную ванну Дворца водного спорта на Вагонке редакции TagilCity.ru рассказал читатель портала.

По словам молодого отца из Нижнего Тагила, даже занятие очереди на запись с 5:30 не гарантирует родителям попадание в квоту. 

 

Я столкнулся с проблемой при записи ребёнка в учебную ванну бассейна на Юности,47. За несколько дней до официального начала записи я позвонил и узнал - есть ли возможность записаться предварительно или через интернет. Мне сказали подойти 30 августа в 8 утра. Я пришёл в 5:30, думая, что буду первым. Однако там уже стояла толпа, как мне сказали, с ночи. Я смог записаться только 311, а мест всего 240. Другие родители говорят, такая проблема из года в год. Почему руководство бассейна не принимает какие-либо меры по модернизации и улучшению записи? -- возмутился Александр С. в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

 

Нижний Тагил,дворец водного спорта,бассейн,улица Юности,Вагонка,дети,плавание,очередь,запись,родители

Фото: очередь у входа в бассейн ранним утром 30 августа, 2017 г.


Руководство Дворца водного спорта признало наличие проблемы и связало её с демографической ситуацией в стране.

 

Описанная проблема действительно существует. Увы, мест действительно не хватает. Детей сейчас очень много, спрос на наши услуги большой, потому что тренеры работают с отдачей. Но что мы можем сделать, если мест только 240? Мы не можем расширить бассейн, или принимать больше детей, как бы нам этого не хотелось. Существуют санитарные требования, которые мы обязаны соблюдать. Единственный выход - групповые заявки от образовательных учреждений. Чтобы дети посещали занятия в составе группы вместе с педагогом, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор «Дворца водного спорта» Нина Ефремовцева.


Таким образом, пока родителям Вагонки не остаётся ничего иного, кроме как занимать места в очереди ещё раньше. Руководство бассейна, в свою очередь, пообещало в течение всего учебного года приглашать очередников на освобождаемые по тем или иным причинам (переезд, отказ и прочее) места.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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