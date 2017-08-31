Родительский комитет в Верхней Пышме настоял на приобретении учителю золотой цепочки

Жительница Верхней Пышмы рассказала, что родительский комитет школы, где обучается её ребёнок, решил подарить учителю золотую цепочку. Пост с жалобой на действия комитета анонимно опубликовали в одном городском сообществе социальной сети «Вконтакте».



Сумма, которую собирает родительский комитет, не оглашается. Как передаёт Ura.ru, в управлении образования Верхней Пышмы сообщили, что учителям не запрещено получать дорогие подарки. Каждый педагог сам выбирает, какие подарки принимать, а от каких отказаться.