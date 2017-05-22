О проекте «Время перемен» на «Тагил-ТВ».

Над красотой и здоровьем героини проекта «Время перемен» работают квалифицированные профессионалы из разных областей медицины и косметологии. В течение месяца участница программы посещает косметологические процедуры и занимается со специалистом по коррекции фигуры в отделении центра «Wellness». На сегодняшний день Светлана прошла несколько этапов преображения. Мы расскажем вам, что удалось Светлане изменить в себе на сегодняшний день! Об итогах проекта - в следующем материале и на канале «Тагил-ТВ».

